Капитанская дочка в кратком содержании 1;2;3

"Капитанская дочка". Молодой офицер, по дороге к месту службы, подарил бродяге предмет одежды. Впоследствии, благодаря этому поступку, сохранил жизнь, поскольку бродяга создал незаконное вооружённое формирование и пытался свергнуть лигитимную власть (впоследствии его действия признали неправомерными) . А капитанская дочка была дочерью начальника гарнизона, благодаря браку с которой, офицер видимо рассчитывал улучшить служебное положение, но потом полюбил её, и как порядочный человек женился, несмотря на козни завистника.