Капля в море крылатые выражения
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Капля в море крылатые выражения
Ответ(ы):
Гость:
Это выражение обозначает, что-то ничтожно мало по сравнению с чем-то великим
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