Каре утверждение верно.а) экватор делит Азию б) Азия расположена в северном полушарии в) большая часть Азии расположена в северном полушарии д) большая часть Азии расположена в южном полушарии
Окружающий мир
Каре утверждение верно.а) экватор делит Азию б) Азия расположена в северном полушарии в) большая часть Азии расположена в северном полушарии д) большая часть Азии расположена в южном полушарии
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Гость:
Вариант б),я проверила по атласу
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