Каре утверждение верно.а) экватор делит Азию б) Азия расположена в северном полушарии в) большая часть Азии расположена в северном полушарии д) большая часть Азии расположена в южном полушарии

Окружающий мир

Каре утверждение верно.а) экватор делит Азию б) Азия расположена в северном полушарии в) большая часть Азии расположена в северном полушарии д) большая часть Азии расположена в южном полушарии

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