Каре утверждение верно.а) экватор делит Азию б) Азия расположена в северном полушарии в) большая часть Азии расположена в северном полушарии д) большая часть Азии расположена в южном полушарии

Окружающий мир
Каре утверждение верно.а) экватор делит Азию б) Азия расположена в северном полушарии в) большая часть Азии расположена в северном полушарии д) большая часть Азии расположена в южном полушарии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант б),я проверила по атласу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Журнал стоит 40рублей,цена газеты состовляет восьмую часть цены журнала,сколько с??оит газета?
Ответить
Биология
Какое листорасположение у одуванчика лекарственного
Ответить
Физика
Воздух давит на стекло барометра-анероида с силой 1013 н какова площадь стекла баро??етра? атмосферное давление нормальное
Ответить
Физика
Какой потенциальной энергией относительно земли обладает тело массой 25кг находя??ееся на высотей 5метров
Ответить
Математика
На столе было 5 пачек по 8 тетрадей в каждой дежурный собрал эти тетрадии сделал из них две разные пачки сколько тетрадей стало в каждой пачке
Ответить