Кареглазый мужчина с третьей группой крови женился на кареглазой девушке с треть??й группой крови. У них родился голубоглазый ребенок с первой группой крови. Определите генотип родителей и ребенка.

Биология

Кареглазый мужчина с третьей группой крови женился на кареглазой девушке с треть??й группой крови. У них родился голубоглазый ребенок с первой группой крови. Определите генотип родителей и ребенка.

Автор: Гость