Кареглазый мужчина с третьей группой крови женился на кареглазой девушке с треть??й группой крови. У них родился голубоглазый ребенок с первой группой крови. Определите генотип родителей и ребенка.
Биология
Кареглазый мужчина с третьей группой крови женился на кареглазой девушке с треть??й группой крови. У них родился голубоглазый ребенок с первой группой крови. Определите генотип родителей и ребенка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А - карие а - голубые ||| - JBJB или JBJ0 F1 - ? Решение: Родители: Аa JBJ0 + Аa JBJ0 Гаметы: AJB, AJ0, aJB, aJ0 + AJB, AJ0, aJB, aJ0 F1: aaJ0J0 (голубоглазый с | группой крови)
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