Кареглазый правша  женился на голубоглазой правше. Их ребенок левша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго ребенка с такими же сочетаниями признаков?

Биология
Кареглазый правша  женился на голубоглазой правше. Их ребенок левша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго ребенка с такими же сочетаниями признаков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кареглазость - АА и Аа Правша- Вв и ВВ Голубые глаза аа Левша- вв Р. АаВв х аавв        АВ       Ав        аВ       ав ав  АаВв     Аавв   ааВв     аавв Вероятность рождения второго ребенка с голуб. глазами и левор. - 0%
Гость:
Родит :АаВв(к пр) * ааВв(гол пр) Гаметы : ав Ав аВ Ав,  аВ ав Дети :ааВв, АаВв, ааВВ, АаВв, аавв(этот), Аавв, ааВв, Аавв. вероятность один к восьми.
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