Кареглазый правша женился на голубоглазой правше. Их ребенок левша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго ребенка с такими же сочетаниями признаков?

Биология

Кареглазый правша женился на голубоглазой правше. Их ребенок левша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго ребенка с такими же сочетаниями признаков?

Автор: Гость