Кареглазый правша женился на голубоглазой правше. Их ребенок левша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго ребенка с такими же сочетаниями признаков?
Биология
Кареглазый правша женился на голубоглазой правше. Их ребенок левша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго ребенка с такими же сочетаниями признаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кареглазость - АА и Аа Правша- Вв и ВВ Голубые глаза аа Левша- вв Р. АаВв х аавв АВ Ав аВ ав ав АаВв Аавв ааВв аавв Вероятность рождения второго ребенка с голуб. глазами и левор. - 0%
Гость:
Родит :АаВв(к пр) * ааВв(гол пр) Гаметы : ав Ав аВ Ав, аВ ав Дети :ааВв, АаВв, ааВВ, АаВв, аавв(этот), Аавв, ааВв, Аавв. вероятность один к восьми.
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