Karen We've got some eggs,but we haven't got any chicken.We've got some milk ,but we haven't got any ice cream. We've got some carrots and potatoes,but we need some apples and some bananas. как прочитать текст
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Karen We've got some eggs,but we haven't got any chicken.We've got some milk ,but we haven't got any ice cream. We've got some carrots and potatoes,but we need some apples and some bananas. как прочитать текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карэн: У нас есть немного яиц, но у нас нет курицы. У нас есть немного молока, но у нас нет мороженого. У нас есть немного моркови и картошки, но нам нужно немного яблок и бананов. Карэн: вив гот сам эгс, бат ви вавэнт гот эни чикен. вив гот сам милк, бат ви хавент гот эни айскрим. вив гот сам кэротс энд потэйтос, бат ви нид сам эплс энд сам бананас.
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