Карлосн поедал запасы варенья в доме малыша . в понидельник он съел 7/30 всех запасо?? ,во вторник 40% всех запасов , а в среду доел последние 2 кг 200гр варенье .Сколько кг варенье съел карлосон?А) 5кг В) 6кг С) 6кг 200 гр Д)7кг

Алгебра
Карлосн поедал запасы варенья в доме малыша . в понидельник он съел 7/30 всех запасо?? ,во вторник 40% всех запасов , а в среду доел последние 2 кг 200гр варенье .Сколько кг варенье съел карлосон?А) 5кг В) 6кг С) 6кг 200 гр Д)7кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг200г-2200г всего-x 7/30x+0,4x+2200=x 7/30x+12/30x-x=-2200 -11/30x=-2200:(-11/30) x=2200*30/11=6000:1000=6
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