Карлосн поедал запасы варенья в доме малыша . в понидельник он съел 7/30 всех запасо?? ,во вторник 40% всех запасов , а в среду доел последние 2 кг 200гр варенье .Сколько кг варенье съел карлосон?А) 5кг В) 6кг С) 6кг 200 гр Д)7кг

Алгебра

Карлосн поедал запасы варенья в доме малыша . в понидельник он съел 7/30 всех запасо?? ,во вторник 40% всех запасов , а в среду доел последние 2 кг 200гр варенье .Сколько кг варенье съел карлосон?А) 5кг В) 6кг С) 6кг 200 гр Д)7кг

Автор: Гость