Карлсон за неделю съедает или 9 банок сгущёнки, или 2 торта, или 1 торт и 4 банки сгущёнки. За 6 недель он съел 30 банок сгущёнки. Сколько тортов он съел за это время? Выберит е верный вариант ответа: а) 5 б) 6 в) 7 г) 8 д) 10