Карточка № 1. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания.Иногда люди хотят чтобы их (н…) узнавали (н…) соседи (н…) чужие. Раньше в Чехии существова л обычай согласно которому в день Масленицы горожане, встав (н…) с...

Карточка № 1. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания.Иногда люди хотят чтобы их (н…) узнавали (н…) соседи (н…) чужие. Раньше в Чехии существова л обычай согласно которому в день Масленицы горожане, встав (н…) свет (н…) заря, отправлялись к деревообделочнику за карнавальными масками. Кто только (н…) хотел пр…мерить красивый деревя…ый капюшон! Кто (н…) пр…ходил в этот день в домик к мастеру всякий получал чудесное облачение. Но как (н…) старался этот скромный труже(н,нн)ик (н…) одна из его работ (н…) доживала до следующего праздника по(тому) что все сг…рало в огромном костре. (Н…) раз об…жался мастер на эту традицию но (н…) разу никому (н…) жаловался ведь он дарил людям радость.

Иногда люди хотят чтобы их не узнавали, ни соседи, ни чужие. Раньше в Чехии существовал обычай согласно которому в день Масленицы горожане, встав ни свет ни заря, отправлялись к деревообделочнику за карнавальными масками. Кто только не хотел примерить красивый деревянный капюшон! Кто не приходил в этот день в домик к мастеру всякий получал чудесное облачение. Но как ни старался этот скромный труженик ни одна из его работ не доживала до следующего праздника, потому что все сгорало в огромном костре. Ни раз обижался мастер на эту традицию, но ни разу никому не жаловался ведь он дарил людям радость.