Карточка № 1. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания.Иногда люди хотят чтобы их (н…) узнавали (н…) соседи (н…) чужие. Раньше в Чехии существова л обычай согласно которому в день Масленицы горожане, встав (н…) с...
Карточка № 1. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания.Иногда люди хотят чтобы их (н…) узнавали (н…) соседи (н…) чужие. Раньше в Чехии существова л обычай согласно которому в день Масленицы горожане, встав (н…) свет (н…) заря, отправлялись к деревообделочнику за карнавальными масками. Кто только (н…) хотел пр…мерить красивый деревя…ый капюшон! Кто (н…) пр…ходил в этот день в домик к мастеру всякий получал чудесное облачение. Но как (н…) старался этот скромный труже(н,нн)ик (н…) одна из его работ (н…) доживала до следующего праздника по(тому) что все сг…рало в огромном костре. (Н…) раз об…жался мастер на эту традицию но (н…) разу никому (н…) жаловался ведь он дарил людям радость.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Иногда люди хотят чтобы их не узнавали, ни соседи, ни чужие. Раньше в Чехии существовал обычай согласно которому в день Масленицы горожане, встав ни свет ни заря, отправлялись к деревообделочнику за карнавальными масками. Кто только не хотел примерить красивый деревянный капюшон! Кто не приходил в этот день в домик к мастеру всякий получал чудесное облачение. Но как ни старался этот скромный труженик ни одна из его работ не доживала до следующего праздника, потому что все сгорало в огромном костре. Ни раз обижался мастер на эту традицию, но ни разу никому не жаловался ведь он дарил людям радость.