Карточка 3. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Графически выделите причастные и деепричастные обороты, одиночные деепричастия. Он глядел на нее совсем потеряв шись рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою ещё более замазывался. Но дворня подняла смех увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. А между тем степь уже давно приняла их в свои зеленые объятия, и высокая трава обступивши скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. И козаки прилегши несколько к коням пропали в траве. Под тонкими их корнями шныряли куропатки вытянув свои шеи. В небе неподвижно стояли ястребы распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву.