Катер и моторная лодка должны перевести группу людей от пристани до острова и обратно.Скоростть течения реки,по которой им предстаит идти,3кмч ,расст ояние от пристони до острова 21 км.Путь до острова (против течения)заниммает у катера в два раза больше времени,чем у лодки.На сколько минут раньше моторной лодки нужно выйти катеру в обратный путь,чтобы прийти обратно одновременно с лодкой ,если известно,что обратный путь лодки занимает 35 минут.

х (км/ч) - собственная скорость моторной лодки у (км/ч) - собственная скорость катера х+3 (км/ч) - скорость лодки по течению (обратный путь) у+3 (км/ч) - скорость катера по течению (обратный путь) х-3 (км/ч) - скорость лодки против течения (путь до острова) у-3 (км/ч) - скорость катера против течения (путь до острова) 35 мин = 35/60 ч = 7/12 ч 21 (ч) - время движения лодки по течению, на обратном пути х+3 21 (ч) - время движения лодки против течения (путь до острова) х-3 21 (ч) - время движения катера по течению, на обратном пути у+3 21 (ч) - время движения катера против течения (путь до острова) у-3 21 = 7 х+3 12 7(х+3)=21*12 7х+21=252 7х=252-21 7х=231 х=231 : 7 х=33 (км/ч) - собственная скорость моторной лодки 21 = 2 * 21 у-3 х-3 21 = 42 у-3 33-3 21 = 42 у-3 30 21 =1,4 у-3 у-3=21 : 1,4 у-3=15 у=18 (км/ч) - собственная скорость катера 21 = 21 = 1 (ч) = 60 мин - время движения катера на обратном пути у+3 18+3 60 мин - 35 мин = 25 мин - на столько минут раньше катеру нужно выйти в обратный путь. Ответ: на 25 мин.