Катер плыл из одного города в другой 2 часа со скоростью 48 километров час и 3 часа с?? скоростью 42 километров час с какой скоростью шел катер
Математика
Катер плыл из одного города в другой 2 часа со скоростью 48 километров час и 3 часа с?? скоростью 42 километров час с какой скоростью шел катер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 48+42=90(км в час) плыл катер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Автомобиль ехал по шоссе 4 часа. За первый час он проехал 60, 45 км, за второй – 70, 34 км, за третий – 64, 875 км, за 4 – 82, 56 км. С какой посто...
Обществознание
География