Катер плыл из одного города в другой 2 часа со скоростью 48 километров час и 3 часа с?? скоростью 42 километров час с какой скоростью шел катер

Математика

Катер плыл из одного города в другой 2 часа со скоростью 48 километров час и 3 часа с?? скоростью 42 километров час с какой скоростью шел катер

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