Катер проплыл 60км по течению за 3ч,а против течения за 5ч.Найдите скорость катера в стоячей воде.
Математика
Катер проплыл 60км по течению за 3ч,а против течения за 5ч.Найдите скорость катера в стоячей воде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость катера x а скорость течения у. тогда х+у=60/3=20 (км.в час) х-у=60/5=12 (км. в час) сложим 2 уравнения и получим х+у+х-у=20+12 2х=32 х=16 км. в час. Ответ: 16км в час
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