Катер проплыл против течения реки 3 часа со скоростью 42 км ч за сколько часов он пр??плывет 144 км по течению реки если скорость течения реки равна 3 км ч
Математика
Катер проплыл против течения реки 3 часа со скоростью 42 км ч за сколько часов он пр??плывет 144 км по течению реки если скорость течения реки равна 3 км ч
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Ответ: 3 часа, см решение на фото
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