Катер проплыл расстояние между двумя пристанями за 1,5 часа по течению , а против течения на 15 минут больше . Чему ровна скорость катера если скорость течения 2 км/ч.

Математика

Катер проплыл расстояние между двумя пристанями за 1,5 часа по течению , а против течения на 15 минут больше . Чему ровна скорость катера если скорость течения 2 км/ч.

Автор: Гость