Катер проплыл расстояние между двумя пристанями за 1,5 часа по течению , а против течения на 15 минут больше . Чему ровна скорость катера если скорость течения 2 км/ч.
Математика
Катер проплыл расстояние между двумя пристанями за 1,5 часа по течению , а против течения на 15 минут больше . Чему ровна скорость катера если скорость течения 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Преобразуем 15 мин = 0,25 часа Пишем выражение (V+2)*1.5 = (V-2)*(1.5 + 0.25) = (V-2)*1.75 Раскрываем скобки, упрощаем, вычисляем 1,5*V+3 = 1.75*V-3.5 (1,75-1,5)*V = 0.25*V =3+3.5 = 6.5 V = 6.5/0.25 = 26 км/ч - ОТВЕТ
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