Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 ч. А по течению реки за 6 ч. Сколько времени потребуется плоту. Чтобы проплыть такое же расстояние?

Математика

Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 ч. А по течению реки за 6 ч. Сколько времени потребуется плоту. Чтобы проплыть такое же расстояние?

Автор: Гость