Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 ч. А по течению реки за 6 ч. Сколько времени потребуется плоту. Чтобы проплыть такое же расстояние?
Математика
Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 ч. А по течению реки за 6 ч. Сколько времени потребуется плоту. Чтобы проплыть такое же расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость катера равна х км\ч (скорость катера по озеру), а скорость течения реки равна y км\ч (скорость плота по течению реки), тогда скорость катера по течению реки равна х+y км\ч. По условию задачи 7х=6(x+y) - (некоторое расстояние, которое проплывал катер) 7x=6x+6y 7x-6x=6y x=6y 7x=7*6y=42y значит плот проплывет расстояние за 42y/y=42 ч
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