Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 часов, а по течению реки - за 6 часов. Сколько времени потребуется плоту, чтобы проплыть такое же расстояние по этой реке

Математика

Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 часов, а по течению реки - за 6 часов. Сколько времени потребуется плоту, чтобы проплыть такое же расстояние по этой реке

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