Катер прошёл 15км против течения и 6км по течению,затратив на весь путь столько же времени,сколько ему потребовалось ,если бы он шёл 22км по озеру.Какова собственная скорость катера,если скорость течении реки 2км/ч?

Математика

Катер прошёл 15км против течения и 6км по течению,затратив на весь путь столько же времени,сколько ему потребовалось ,если бы он шёл 22км по озеру.Какова собственная скорость катера,если скорость течении реки 2км/ч?

Автор: Гость