Катер прошёл расстояние между пристанями туда и обратно за 4,5ч скорость течения р??ки 2 км/ч собственная скорость катера 18 км/ч найдите расстояние между пристанями
Математика
Катер прошёл расстояние между пристанями туда и обратно за 4,5ч скорость течения р??ки 2 км/ч собственная скорость катера 18 км/ч найдите расстояние между пристанями
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние между пристанями = хЗначит катер прошел туда и обратно 2*хПервую половину пути он шел со скоростью 18+2=20 км/чВторую 18-2=16км/чВремя туда х/20, время обратно х/16суммарное время х/20+х/16=4,5(4х+5х)/80=4,59х=360х=40 кмКак - то так) Вот на здоровье :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуй...
Биология
Русский язык