Катети відносяться як 3:4,а висота ділить гіпотенузу на відрізки різнця між якими 14 см. Знайти Р трикутника ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Геометрия
Катети відносяться як 3:4,а висота ділить гіпотенузу на відрізки різнця між якими 14 см. Знайти Р трикутника ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если катеты относятся как 3: 4, то это Египетский треугольник, и гипотенуза = 5 частям. Высота, проведённая к гипотенузе разделит её на отрезки, отношение которых  = 2/3 3 - 2 = 1 (часть) составляет разницу в 14 см. Поэтому: 14 * 5 = 70(см) - гипотенуза                14 * 3 = 42 (см) - меньший катет                14 * 4 = 56(см) - больший катет Р = 70 + 42 + 56 = 168 (см) Ответ: 168см - периметр треугольника.
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