Катеты прямоугольного треугольника ABC равны 15 м и 20 м. Из вершины прямого угла С проведён к плоскости этого треугольника перпендикуляр CD = 35 м. Найти расстояние от точки D до гипотенузы АВ.

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Вопрос о правительстве 50х годов XVI в и характер его политики традиционно связывается с вопросом о “избранной раде”. Полемика по вопросу о том, что такое “избранная рада”, интересы каких классов она выражала, в каком отношении ее политика находилась к реформам 50х годов и т.д. ,началась на другой же день после событий, которые приписывались деятельности “избранной раде”,- в переписке между Иваном Грозным и Курбским. Существует 2 основных точки зрения на “избранную раду”. Первая из них ведет свое начало от самого Ивана Грозного, который в посланиях к Курбскому охарактеризовал Сильвестра и Адашева как последовательных проводников боярско-княжеской политики, а время господства Сильвестра и Адашева - как наибольший расцвет власти бояр и княжат. Власть, захваченная Сильвестром, держалась на поддержке боярского сословия и на обмане царе. Бояре выдвигали Сильвестра, зная его самомнение, и посредством этой его черты характера проводили свои дела, уничтожая все, что было создано дедом и отцом Грозного. Во время правления “избранной рады” удалось ввести порядки времен Василия Темного. днако существует другая точка зрения по данному вопросу, выдвинутая И.Н. Ждановым. Он уделяет большое внимание деятельности Сильвестра и Адашева и высказывается против традиционного взгляда на “избранную раду”. По его мнению основной задачей “избранной рады” является устройство “Стратилатских чинов”, как выражался Курбский, т.е. организация служивого сословия. “Избранная рада” играла видную роль, борясь за переход княжеской и вотчиной Руси в Русь царскую и поместную. И.Н. Жданов впервые в историографии перенес вопрос об “избранной раде” в плоскость изучения реформ 50х годов. Теперь вопрос об “избранной раде” нельзя было решат путем выбора между двумя противоположными оценками Сильвестра и Адашева - Ивана Грозного и Курбского. Характер оценки деятельности “избранной рады” обуславливался, во-первых, характером оценки реформ 50х годов, во-вторых, характером оценки отношений к этим реформам со стороны “избранной рады”. 1. ПЕРВЫЕ РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ Перед новым правительством встал вопрос о путях преобразования государственного аппарата. Первые шаги к реформам выразились в созыве 27 февраля 1549г. расширенного совещания на котором присутствовала Боярская дума, освященный собор, воеводы, а также боярские дети и “большие” дворяне (очевидно, московские). Февральское совещание 1549г. (“Собор примирения”) было фактически первым Земским собором. Его созыв ознаменовал превращение Русского государства в сословно-представительную монархию, создание центрального сословно-представтельного учреждения. Чрезвычайно важно было то, что важнейшие государственные мероприятия начинают приниматься с санкции представителей господствующего класса, в числе которого значительную роль играли дворяне. ешение Собора 1549г. показало, что правительство собиралось в дальнейшем использовать поддержку как боярства, так и дворян. Оно было явно не в пользу феодальной аристократии, так как она должна была поступиться рядом своих привилегий в пользу основной массы служивого люда. Отмена подсудности дворян (в дальнейшем Судебник 1550г.) означала постепенное оформление сословных привилегий дворянства. Оценка: 5 Голосов: 1 40 минут тому