Катеты прямоугольного треугольника равны 24 и 45.Найдите высоту,проведенную к гипотенузе.

Катеты прямоугольного треугольника равны 24 и 45.Найдите высоту,проведенную к гипотенузе.

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