Катя ,Лена и Таня живут в одном доме ,но на разных этажах .Таня живет на два этажа выше ,чем Лена ,но на 4этажа ниже ,чем Катя .Лена живет на третьем этаже .Кто на каком этаже живет ?
Математика
Катя ,Лена и Таня живут в одном доме ,но на разных этажах .Таня живет на два этажа выше ,чем Лена ,но на 4этажа ниже ,чем Катя .Лена живет на третьем этаже .Кто на каком этаже живет ?
Ответ(ы):
Гость:
Таня-5 этаж лена-3 этаж катя-9 этаж
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