Катя ,Лена и Таня живут в одном доме ,но на разных этажах .Таня живет на два этажа выше ,чем Лена ,но на 4этажа ниже ,чем Катя .Лена живет на третьем этаже .Кто на каком этаже живет ?

Математика

Катя ,Лена и Таня живут в одном доме ,но на разных этажах .Таня живет на два этажа выше ,чем Лена ,но на 4этажа ниже ,чем Катя .Лена живет на третьем этаже .Кто на каком этаже живет ?

Автор: Гость