Катя написала фразуlt;lt;Я люблю решать задачиgt;gt;.Она подсчитала количество букв каждом слове и перемножила полученные числа.Какое число должно получится в ответе/A 5/B 30/с 36/D 150/E 180
Математика
Катя написала фразуlt;lt;Я люблю решать задачиgt;gt;.Она подсчитала количество букв каждом слове и перемножила полученные числа.Какое число должно получится в ответе/A 5/B 30/с 36/D 150/E 180
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - 1 буква. Люблю - 5 букв. Решать - 6 букв. Задачи - 6 букв. Решение: 1*5*6*6=180. Ответ: 180 (Е).
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