Катя написала фразуlt;lt;Я люблю решать задачиgt;gt;.Она подсчитала количество букв каждом слове и перемножила полученные числа.Какое число должно получится в ответе/A 5/B 30/с 36/D 150/E 180

Математика

Катя написала фразуlt;lt;Я люблю решать задачиgt;gt;.Она подсчитала количество букв каждом слове и перемножила полученные числа.Какое число должно получится в ответе/A 5/B 30/с 36/D 150/E 180

Автор: Гость