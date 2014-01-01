Катя разложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую.Сколько понадобилось коробок

Катя разложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую.Сколько понадобилось коробок

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Краткое условие???
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