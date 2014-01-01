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Катя разложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую.Сколько понадобилось коробок
Катя разложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую.Сколько понадобилось коробок
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Краткое условие???
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