Катяиразложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую .Сколько понадобилось коробок?
Разное
Катяиразложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую .Сколько понадобилось коробок?
Ответ(ы):
Гость:
12:6=2 ответ:2 коробки
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