Катяиразложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую .Сколько понадобилось коробок?

Разное

Катяиразложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую .Сколько понадобилось коробок?

Автор: Гость