Казахстане накажут 3 человек в год вырабатывается связи 75 килограмм бумаги Сколько килограммов в год нужно населения города Риддер у которых составляет 58000 человек

Математика

Казахстане накажут 3 человек в год вырабатывается связи 75 килограмм бумаги Сколько килограммов в год нужно населения города Риддер у которых составляет 58000 человек

Автор: Гость