Казахстане накажут 3 человек в год вырабатывается связи 75 килограмм бумаги Сколько килограммов в год нужно населения города Риддер у которых составляет 58000 человек
Математика
Казахстане накажут 3 человек в год вырабатывается связи 75 килограмм бумаги Сколько килограммов в год нужно населения города Риддер у которых составляет 58000 человек
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Гость:
Может быть 1450000 , но я не уверена .
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