Каждая буква русского алфавита кодируется трехзначным десятичным целым числом. Имеется код: 225242225242225244. Какое слово, из предложенных ниже, может быть закодировано кодом? а)АРОМАТ б)ЧАЧАЧА в) АРАРАТ г)АПАРАТ

Информатика

Каждая буква русского алфавита кодируется трехзначным десятичным целым числом. Имеется код: 225242225242225244. Какое слово, из предложенных ниже, может быть закодировано кодом? а)АРОМАТ б)ЧАЧАЧА в) АРАРАТ г)АПАРАТ

Автор: Гость