Каждая буква русского алфавита кодируется трехзначным десятичным целым числом. Имеется код: 225242225242225244. Какое слово, из предложенных ниже, может быть закодировано кодом? а)АРОМАТ б)ЧАЧАЧА в) АРАРАТ г)АПАРАТ
Информатика
Каждая буква русского алфавита кодируется трехзначным десятичным целым числом. Имеется код: 225242225242225244. Какое слово, из предложенных ниже, может быть закодировано кодом? а)АРОМАТ б)ЧАЧАЧА в) АРАРАТ г)АПАРАТ
Ответ(ы):
Гость:
Это слово АРАРАТ (А-225;Р-242;Т-244)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Химия
Реакция взаимодействия лития с водой протекает по уравнению: 2LI+2H2O=2LiOH+H2↑ чему буд??т равна масса образовавшегося LiOH , если в реакцию с изб...
Русский язык
Подберите к обобщающим словам однородные члены. 1) Я знаю морфемы в слове: ... 2) Из??ревле используются казахские народные инструменты: ... ...
Геометрия