Каждая программа на языке С содержит: цикл с заданным число повторений печать п??ременной цикл с предусловием главный модуль Каждая программа на языке С содержит: цикл с заданным число повторений печать переменной цикл с...
Информатика
Каждая программа на языке С содержит: цикл с заданным число повторений печать п??ременной цикл с предусловием главный модуль Каждая программа на языке С содержит: цикл с заданным число повторений печать переменной цикл с предусловием главный модуль main()
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой программе на языке С есть главный модуль main()
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Право
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Понятие «право» в объективном смысле означает: 1. Правила поведения людей в общественных местах. 2.Совокупность о...
Другие предметы
Физика
Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол