Каждое уравнение имеющее корни соотнесите с множеством его корней а)х²-4x=0 1) нет корней б)х²=16 2) 0 и -4 в)х²+4x=0 3) 0 и 4 г)х²= -16 4) 4 и -4 Если не трудно,то напишите как делать,я понять хочу.

Гость: Гость:

A)x^2-4x=0 Выносим за скобки x(x-4)=0 X1=0 и x-4=0 x=4 Ответ: 3) б) x^2=16 x1=-4 и x2=4 Ответ: 4) в) x^2+4x=0 Выносим за скобки x(x+4)=0 x1=0 и x+4=0 x=-4 Ответ: 2) г) x^2=-16 Ответ: нет корней. (т.к. Она не может равняться отрицательному числу)