Каждому из четырёх данных чисел прибавили по 3,а затем каждое полученное число умножили на 2.Сумма полученных чисел оказалась равной 70.Найдите сумму данных чисел.С объяснением пожалуйста!

Алгебра

Каждому из четырёх данных чисел прибавили по 3,а затем каждое полученное число умножили на 2.Сумма полученных чисел оказалась равной 70.Найдите сумму данных чисел.С объяснением пожалуйста!

Автор: Гость