Каждую звёздочку примере два*два*два можно заменить на один из знаков арифметического действия какой результат нельзя получить

Математика
Каждую звёздочку примере два*два*два можно заменить на один из знаков арифметического действия какой результат нельзя получить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2+2=6 2*2*2=8 2-2-2=-2 2/2/2=1/2
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