Каждый день аптека номер 2 продается 3630упаковок витаминов. сколько упаковок витаминов накопится в аптеки номер 2 за февраль

Математика

Каждый день аптека номер 2 продается 3630упаковок витаминов. сколько упаковок витаминов накопится в аптеки номер 2 за февраль

Автор: Гость