Каждый день аптека номер 2 продается 3630упаковок витаминов. сколько упаковок витаминов накопится в аптеки номер 2 за февраль
Математика
Каждый день аптека номер 2 продается 3630упаковок витаминов. сколько упаковок витаминов накопится в аптеки номер 2 за февраль
Ответ(ы):
Гость:
3630*29= 105270( в) витаминов продадут в аптеке №2
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