Каждый из четырёх карточных символов заменил какое-то однозначное число. Если сложить символы в ряду или столбце, то получатся указанные суммы. Разгадайте символы и найдите эту сумму:

Математика

Каждый из четырёх карточных символов заменил какое-то однозначное число. Если сложить символы в ряду или столбце, то получатся указанные суммы. Разгадайте символы и найдите эту сумму:

Автор: Гость