Каждый из четырёх карточных символов заменил какое-то однозначное число. Если сложить символы в ряду или столбце, то получатся указанные суммы. Разгадайте символы и найдите эту сумму:
Математика
Каждый из четырёх карточных символов заменил какое-то однозначное число. Если сложить символы в ряду или столбце, то получатся указанные суммы. Разгадайте символы и найдите эту сумму:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+13+11=39 ответ 39 точно я незнаю
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