Каждый из двух кругов радиуса 1 и 2 разделили на несколько частей оказалось что все части имеют одинаковую площадь каким могло быть общее количество частей

Математика
Каждый из двух кругов радиуса 1 и 2 разделили на несколько частей оказалось что все части имеют одинаковую площадь каким могло быть общее количество частей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круг радиуса 1 разделили на (n) частей площадь одной части: pi / n круг радиуса 2 разделили на (m) частей площадь одной части: 4pi / m pi / n = 4pi / m pi * m = 4pi * n m = 4n общее количество частей: m+n = 4n+n = 5n n не должно быть равно 1 (по условию))) это могло быть 10 частей (n=2), 15 частей (n=3), 20 частей (n=4)...
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