Каждый новый год начинается 1 января.Назови число и месяц того дня который наступит через 3 месяца от начала года.через 5 месяцев и 3 дня от начала года.через 10 месяцев и 10 дней от начала учебного года (1 сентября)

Математика

Каждый новый год начинается 1 января.Назови число и месяц того дня который наступит через 3 месяца от начала года.через 5 месяцев и 3 дня от начала года.через 10 месяцев и 10 дней от начала учебного года (1 сентября)

Автор: Гость