Каждый новый год начинается 1 января.Назови число и месяц того дня который наступит через 3 месяца от начала года.через 5 месяцев и 3 дня от начала года.через 10 месяцев и 10 дней от начала учебного года (1 сентября)
Математика
Каждый новый год начинается 1 января.Назови число и месяц того дня который наступит через 3 месяца от начала года.через 5 месяцев и 3 дня от начала года.через 10 месяцев и 10 дней от начала учебного года (1 сентября)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 марта. 3 мая. 10 июля.
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