Каждый учитель говорит что его предмет самый главный так какие предметы самые важные скажите (сейчас мозг взорвётся)
Литература
Каждый учитель говорит что его предмет самый главный так какие предметы самые важные скажите (сейчас мозг взорвётся)
Ответ(ы):
Гость:
Каждый надо предмет знать хоть чуть чуть. А учить предметы те которые потом в будущем понадобятся которые нужны будут при поступлении в институт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух коробках 48 кг. слив ,причем в одной из них в 5 раз больше слив ,чем в другой. сколько слив в каждой коробке ?
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста) Переведите текст на русский язык (написан на казахском) Вот он: БҰл жiгiттiң iсi маған қатты Ұнады. Ол - менiң сүйiктi кейiпке...
Математика
Как изменится значение разности 68,5 - 11,09, если уменьшаемое увеличить на 0,96,а вычитаемое - на 8,73?
Русский язык