Каждый учитель говорит что его предмет самый главный так какие предметы самые важные скажите (сейчас мозг взорвётся)

Литература
Каждый учитель говорит что его предмет самый главный так какие предметы самые важные скажите (сейчас мозг взорвётся)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каждый надо предмет знать хоть чуть чуть. А учить предметы те которые потом в будущем понадобятся которые нужны будут при поступлении в институт
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