Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а дедушка читает . Это дружная семья, каждый делает свое дело. Переведите на каза...

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Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а дедушка читает . Это дружная семья, каждый делает свое дело. Переведите на казахский пожалуйста

Автор: Гость