Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а дедушка читает . Это дружная семья, каждый делает свое дело. Переведите на каза...

Қазақ тiлi
Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а дедушка читает . Это дружная семья, каждый делает свое дело. Переведите на казахский пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әр түні оның отбасы delami.Mama болды және қызы ас тазалау және кешкі дайындау. Әкем мен ұлы жөндеу және үйде айналысады. Әже тоқыма тоқиды, және атасыоқу.Бұл достық отбасы, әркім өз жұмысын жасайды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Придумайте пожалуйста сказку любую про животных 5 класс !!!! срочно!!!! по литре
Ответить
Физика
Тело бросили с земли под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью =40м/с. ??аков модуль перемещения через 2 с?
Ответить
Математика
Под буквой а) какие числа отмечены точками на координатной прямой?
Ответить
Французский язык
Пацыоряыуцнмиясрпиряфнрапчрпмт это айжажарский язык
Ответить
География
Что называется географической оболочкой?чем она отличается от других оболочек земли
Ответить