Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а дедушка читает . Это дружная семья, каждый делает свое дело. Переведите на каза...
Қазақ тiлi
Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а дедушка читает . Это дружная семья, каждый делает свое дело. Переведите на казахский пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әр түні оның отбасы delami.Mama болды және қызы ас тазалау және кешкі дайындау. Әкем мен ұлы жөндеу және үйде айналысады. Әже тоқыма тоқиды, және атасыоқу.Бұл достық отбасы, әркім өз жұмысын жасайды.
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