Кбиологическим потребносям человека относятся потребности а саморелизации б самосохранении в самопознании г самообразовании
Обществознание
Кбиологическим потребносям человека относятся потребности а саморелизации б самосохранении в самопознании г самообразовании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К биологическим потребностям здесь ничего не относится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Сформулируйте значение прилагательного 'свободный' в словосочетаниях (свободный народ, свободное место, свободное платье, свободная вакансия, свобо...
Математика
Найдите значение каждого выражения с порядком действия (107+96)*43+480/12*54 (890-36*4)*37-106*8 10000-120*80+(900-750/25)*7 23146*33-12146*33-3174...