Кем служила Мать Петьки при господах ? ( Л . Н . Андреев , "Петька на даче.") Пожалуй??та Помогите ! 1)Воспитателем 2)Сиделкой 3)кухаркой 4)Прачкой

Литература
Кем служила Мать Петьки при господах ? ( Л . Н . Андреев , "Петька на даче.") Пожалуй??та Помогите ! 1)Воспитателем 2)Сиделкой 3)кухаркой 4)Прачкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Мать Петьки- Надежда,служила кухаркой у богатых господ.
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