Кем служила Мать Петьки при господах ? ( Л . Н . Андреев , "Петька на даче.") Пожалуй??та Помогите ! 1)Воспитателем 2)Сиделкой 3)кухаркой 4)Прачкой

Литература

Кем служила Мать Петьки при господах ? ( Л . Н . Андреев , "Петька на даче.") Пожалуй??та Помогите ! 1)Воспитателем 2)Сиделкой 3)кухаркой 4)Прачкой

Автор: Гость