Кенан сперва потратил 1/3 части от денег,а потом потратил 2/5 части от оставшихся денег.Сколько вначале у него было денег,если у него осталось 20 манат?

Математика

Кенан сперва потратил 1/3 части от денег,а потом потратил 2/5 части от оставшихся денег.Сколько вначале у него было денег,если у него осталось 20 манат?

Автор: Гость