Кенан сперва потратил 1/3 части от денег,а потом потратил 2/5 части от оставшихся денег.Сколько вначале у него было денег,если у него осталось 20 манат?
Математика
Кенан сперва потратил 1/3 части от денег,а потом потратил 2/5 части от оставшихся денег.Сколько вначале у него было денег,если у него осталось 20 манат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - было денег 1-1/3=3/3-1/3=2/3 (осталось) 2/3*2/5=4/15 (потратил из оставшихся) 1/3+4/15=5/15+4/15=9/15=3/5 (потратил всего) 1-3/5=5/5-3/5=2/5 (составляют 20 манат) 20:2/5=50 (манат) Ответ: вначале у Кенана было 50 манат Проверка: 50-50*1/3=50-50/3=50-16 2/3=33 1/3 (манат) 33 1/3*2/5=100/3*2/5=40/3=13 1/3 (манат) 33 1/3-13 1/3=20 (манат) (что соответствует условию)
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