Кенгуру,коала,белка,песец,лев,зебра,лемминг,куница,эвкалипт,трава,шишки ели. Сос??авте пищевые цепи.Укжите,на каких материках они возможны.
Биология
Кенгуру,коала,белка,песец,лев,зебра,лемминг,куница,эвкалипт,трава,шишки ели. Сос??авте пищевые цепи.Укжите,на каких материках они возможны.
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