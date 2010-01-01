Кенгуру купил трёх видов большие и средние. Каждая большая конфета стоит 4 монеты, средняя 2 сонеты и маленькая 1 монету. За 10 конфет кенгуру заплатил 16 монет. Сколько бол ьших конфет он купил

Разное

Кенгуру купил трёх видов большие и средние. Каждая большая конфета стоит 4 монеты, средняя 2 сонеты и маленькая 1 монету. За 10 конфет кенгуру заплатил 16 монет. Сколько бол ьших конфет он купил

Автор: Гость