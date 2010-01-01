Кенгуру купил трёх видов большие и средние. Каждая большая конфета стоит 4 монеты, средняя 2 сонеты и маленькая 1 монету. За 10 конфет кенгуру заплатил 16 монет. Сколько бол ьших конфет он купил
Разное
Кенгуру купил трёх видов большие и средние. Каждая большая конфета стоит 4 монеты, средняя 2 сонеты и маленькая 1 монету. За 10 конфет кенгуру заплатил 16 монет. Сколько бол ьших конфет он купил
Ответ(ы):
Гость:
Я использовала логику,он купил 3 бол.конф. и заплатил 12 монет,средних купил одну заплатил 2 монеты,и маленьких он купил 2 конфеты по 1 монете каждая.И так он заплатил(12+2+1+1)=16
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