Керекті сздерді тауып жаз. 4ріп 5дыбыстан тратын сз.

Керекті сздерді тауып жаз. 4ріп 5дыбыстан тратын сз.

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Ответил Гость:
рахмет
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