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(х+3)•(2-х)=0 помогите
Математика
(х+3)•(2-х)=0 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+3)•(2-2)=0 на первое число можно поставить любое число Где стоит первый икс
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