Х – наибольшее число, кратное 14 и являющееся произведением двух элементов послед??вательности с различными номерами. Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу), находящую число X для последовательност...

Информатика
Х – наибольшее число, кратное 14 и являющееся произведением двух элементов послед??вательности с различными номерами. Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу), находящую число X для последовательности натуральных чисел, значение каждого элемента которой не превосходит 1000. Программа должна напечатать найденное число, если оно существует для заданной последовательности, или ноль в противном случае. На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.Net 3.1 сборка 1200 begin     var a := ArrRandom(25, 1, 100);         Sort(a);     PrintLn(a);     var max14 := 0;          for var i := High(a) downto Low(a) do         for var j := High(a) downto Low(a) do             if (i <> j) and (a[i] * a[j] > max14) and (a[i] * a[j] mod 14 = 0) then                 max14 := a[i] * a[j];          PrintLn(max14); end.
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