Х – наибольшее число, кратное 14 и являющееся произведением двух элементов послед??вательности с различными номерами. Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу), находящую число X для последовательност...

Информатика

Х – наибольшее число, кратное 14 и являющееся произведением двух элементов послед??вательности с различными номерами. Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу), находящую число X для последовательности натуральных чисел, значение каждого элемента которой не превосходит 1000. Программа должна напечатать найденное число, если оно существует для заданной последовательности, или ноль в противном случае. На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000.

Автор: Гость