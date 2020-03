Х – наибольшее число, кратное 14 и являющееся произведением двух элементов послед??вательности с различными номерами. Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу), находящую число X для последовательност...

Гость: Гость:

//PascalABC.Net 3.1 сборка 1200 begin var a := ArrRandom(25, 1, 100); Sort(a); PrintLn(a); var max14 := 0; for var i := High(a) downto Low(a) do for var j := High(a) downto Low(a) do if (i <> j) and (a[i] * a[j] > max14) and (a[i] * a[j] mod 14 = 0) then max14 := a[i] * a[j]; PrintLn(max14); end.