Характеристика Дубровского 1. Кто он 2. Что делал до того как стал разбойником 3. Портрет 4. Поступки 5. Характеризовать его
Литература
Характеристика Дубровского 1. Кто он 2. Что делал до того как стал разбойником 3. Портрет 4. Поступки 5. Характеризовать его
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Полное имя героя - Владимир Андреевич Дубровский. Владимир Дубровский - бедный дворянин, сын небогатого помещика Андрея Дубровского: "...даром что он гол как сокол..." "...Бедному дворянину, каков он..." Возраст Владимира Дубровского - около 20 лет: "...был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста..." "...Двенадцать лет не видал он своей родины..." (в 8 лет уехал из дома и вернулся 12 лет спустя) О внешности Владимира Дубровского известно следующее: "...роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой ..." "...заметила смущение на бледном его лице..." "...бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего..." "...Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик..." У Дубровского звучный голос и величественный вид: "...Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие..." Мать Владимира Дубровского умирает вскоре после его рождения. Воспитанием Владимира занимается его отец: "...Он лишился матери с малолетства..." "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." (о стариках Андрее Дубровском иКириле Троекурове) Владимир Дубровский оканчивает Кадетский корпус (военное училище) в Петербурге: "...Сын Дубровского воспитывался в Петербурге..." "...Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию..." Владимир служит в гвардейском полку (элитном подразделении армии): "...молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге..." Владимир Дубровский - смелый, неробкий мужчина: "...Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит.." Владимир Дубровский - добрый и щедрый человек: " Владимир Дубровский - умный, отважний Владимир Дубровский - гордый человек: Дубровский - совестливый человек: Владимир Дубровский хорошо танцует: "...Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать..." Дубровский играет на фортепиано: "...часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно..." "...он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки..." Владимир Дубровский - хороший охотник: "...за его смелое проворство на охоте..." Владимир Дубровский любит своего отца, хотя почти его не знает: "...Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце..." "...почти не зная отца своего, был привезен в Петербург..." "...он романически* был к нему привязан..." (*романически - сердечно) Когда отец Владимира заболевает, Владимир жертвует своей службой ради старика: "...Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия..." Крестьяне и слуги довольны Владимиром Дубровским как хозяином: "...пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает..." "...а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать..." Когда Троекуров отбирает у Дубровских их имение, Владимир Дубровский становится разбойиком. Он и его крестьяне нападают на богатых помещиков и не трогают бедных людей: "...Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет..." "...грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев..." Чтобы отомстить Троекурову, Владимир Дубровский притворяется французом-учителем Дефоржем и поселяется в доме Троекурова: "...Прошло около месяца от его вступления в звание учительское..." "... Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия..." "...Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский..." Живя в доме Троекурова, Владимир Дубровский влюбляется в его дочь, Марию Троекурову: "...Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить…" Дубровский знает Машу с детства, но влюбляется в нее уже во взрослом возрасте: "...Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой..." В конце концов Марию Троекурову выдают насильно замуж за богатого старика, князя Верейского. После этого Дубровский оставляет свою разбойничью жизни и, судя по слухам, уезжает за границу: "Никто не знал, куда он девался. <...> ... грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. <...> По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу."
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