Характеристика Дубровского 1. Кто он 2. Что делал до того как стал разбойником 3. Портрет 4. Поступки 5. Характеризовать его

Гость: Гость:

Полное имя героя - Владимир Андреевич Дубровский. Владимир Дубровский - бедный дворянин, сын небогатого помещика Андрея Дубровского: "...даром что он гол как сокол..." "...Бедному дворянину, каков он..." Возраст Владимира Дубровского - около 20 лет: "...был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста..." "...Двенадцать лет не видал он своей родины..." (в 8 лет уехал из дома и вернулся 12 лет спустя) О внешности Владимира Дубровского известно следующее: "...роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой ..." "...заметила смущение на бледном его лице..." "...бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего..." "...Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик..." У Дубровского звучный голос и величественный вид: "...Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие..." Мать Владимира Дубровского умирает вскоре после его рождения. Воспитанием Владимира занимается его отец: "...Он лишился матери с малолетства..." "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." (о стариках Андрее Дубровском иКириле Троекурове) Владимир Дубровский оканчивает Кадетский корпус (военное училище) в Петербурге: "...Сын Дубровского воспитывался в Петербурге..." "...Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию..." Владимир служит в гвардейском полку (элитном подразделении армии): "...молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге..." Владимир Дубровский - смелый, неробкий мужчина: "...Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит.." Владимир Дубровский - добрый и щедрый человек: " Владимир Дубровский - умный, отважний Владимир Дубровский - гордый человек: Дубровский - совестливый человек: Владимир Дубровский хорошо танцует: "...Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать..." Дубровский играет на фортепиано: "...часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно..." "...он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки..." Владимир Дубровский - хороший охотник: "...за его смелое проворство на охоте..." Владимир Дубровский любит своего отца, хотя почти его не знает: "...Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце..." "...почти не зная отца своего, был привезен в Петербург..." "...он романически* был к нему привязан..." (*романически - сердечно) Когда отец Владимира заболевает, Владимир жертвует своей службой ради старика: "...Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия..." Крестьяне и слуги довольны Владимиром Дубровским как хозяином: "...пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает..." "...а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать..." Когда Троекуров отбирает у Дубровских их имение, Владимир Дубровский становится разбойиком. Он и его крестьяне нападают на богатых помещиков и не трогают бедных людей: "...Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет..." "...грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев..." Чтобы отомстить Троекурову, Владимир Дубровский притворяется французом-учителем Дефоржем и поселяется в доме Троекурова: "...Прошло около месяца от его вступления в звание учительское..." "... Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия..." "...Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский..." Живя в доме Троекурова, Владимир Дубровский влюбляется в его дочь, Марию Троекурову: "...Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить…" Дубровский знает Машу с детства, но влюбляется в нее уже во взрослом возрасте: "...Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой..." В конце концов Марию Троекурову выдают насильно замуж за богатого старика, князя Верейского. После этого Дубровский оставляет свою разбойничью жизни и, судя по слухам, уезжает за границу: "Никто не знал, куда он девался. <...> ... грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. <...> По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу."