Характеристика героев из сказки 12 месяцев: старуха мачеха, дочка, падчерица, королева, учитель королевы, канцлер, начальник королевской стражи, первый глашатай, второй глашатай. помогите срочно надо пожалуйста.

Литература
Характеристика героев из сказки 12 месяцев: старуха мачеха, дочка, падчерица, королева, учитель королевы, канцлер, начальник королевской стражи, первый глашатай, второй глашатай. помогите срочно надо пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падчерица из «Двенадцати месяцев» чем-то напо­минает Золушку — такая же бедная, никому не нуж­ная сирота. У девушки нет ни одной свободной мину­ты. Ей без конца приходится хлопотать по хозяйству, в то время как ее сводная сестра целыми днями без­дельничает и примеряет наряды. Скромная и безропотная девушка не жалуется на судьбу, ей нравится трудиться. За добрый нрав все в ок­руге любят и жалеют Падчерицу. А какая она красавица! Мачеха ни в грош не ставит Падчерицу, не испы­тывает к ней никакого сострадания. Поэтому и отосла­ла ее на ночь глядя в метелицу и в лютый мороз ис­кать в лесу подснежники для капризной королевы. Девушка наверняка замерзла бы в лесу, если бы не повстречала двенадцать месяцев. Месяцы прониклись сочувствием к бедняжке и решили помочь ей — пода­рить подснежники. Конечно, мы понимаем, что такое может случиться только в сказке. Но мы ведь знаем, что каждая сказ­ка — намек, своего рода урок. На добро отвечают доб­ром — учит нас сказка «Двенадцать месяцев». Добрая, трудолюбивая, отзывчивая и скромная Падчерица бы­ла сполна вознаграждена за свою доброту.
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