ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В ПОВЕСТИ"НАТАЛЬЯ БАЯРСКАЯ ДОЧЬ"ТОЛЬКО НЕ НАДО КОП??РОВАТЬ С ДРУГИХ САЙТОВ
Литература
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В ПОВЕСТИ"НАТАЛЬЯ БАЯРСКАЯ ДОЧЬ"ТОЛЬКО НЕ НАДО КОП??РОВАТЬ С ДРУГИХ САЙТОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. М. Карамзин известен как писатель и историк. На историческом материале построена и повесть"Наталья-боярская дочь".В конце 18 в. распостранилась галломания-подражание образу жизни и обычаям французов. Карамзин хотел противопоставить этому славное историческое прошлое России. Он рисует допетровскую Россию, где правит некий идеальный царь. Он милостив и великодушен. Главное для него -установить истину, заботиться о благополучии своего народа. Он доверяет боярину Матвею, который решает все тяжбы по совести, не ищет выгод и привилегий лично для себя. Эта ситуация, конечно же, противопоставлена веку ЕкатериныII,где фавориты брали взятки и разворовывали казну. Война с литовцами вызывает особый прилив патриотизма. Все ушли сражаться, а кто не мог, молились о победе русских войск. Москва опустела. И как же радостно она встречает потом победителей! Народ ликует и славит царя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса одного арбуза 6 килограмм а масса другого на n килограмм меньше Какова общая масса двух арбузов Составьте выражение и найдите его значение пр...
Другие предметы
Помогите!!!!! Одна из двух жердей, служащих для запряжки лошади - ___________. Предмет Ку??ановедение. Помоги мне, а я помогу тебе!
Русский язык
Какие слова проверяемое .Лисица ,каток,погода,рогатый,гриб,сказка,ложка,вокзал,зу??ки,грусной,местный.