ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В ПОВЕСТИ"НАТАЛЬЯ БАЯРСКАЯ ДОЧЬ"ТОЛЬКО НЕ НАДО КОП??РОВАТЬ С ДРУГИХ САЙТОВ

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Н. М. Карамзин известен как писатель и историк. На историческом материале построена и повесть"Наталья-боярская дочь".В конце 18 в. распостранилась галломания-подражание образу жизни и обычаям французов. Карамзин хотел противопоставить этому славное историческое прошлое России. Он рисует допетровскую Россию, где правит некий идеальный царь. Он милостив и великодушен. Главное для него -установить истину, заботиться о благополучии своего народа. Он доверяет боярину Матвею, который решает все тяжбы по совести, не ищет выгод и привилегий лично для себя. Эта ситуация, конечно же, противопоставлена веку ЕкатериныII,где фавориты брали взятки и разворовывали казну. Война с литовцами вызывает особый прилив патриотизма. Все ушли сражаться, а кто не мог, молились о победе русских войск. Москва опустела. И как же радостно она встречает потом победителей! Народ ликует и славит царя.