ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛППППППППППППММММММММММИИИИИИИИИИИ 1)найдите значения выражения 3 1/8(-у+8)-4 3/8(у-16) при у=-0,6 2) найдите значение выражения 9m-(m+4n), если 2m-n-0,7
Математика
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛППППППППППППММММММММММИИИИИИИИИИИ 1)найдите значения выражения 3 1/8(-у+8)-4 3/8(у-16) при у=-0,6 2) найдите значение выражения 9m-(m+4n), если 2m-n-0,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -25/8*у+25-35/8*y+70=-60/8*у+95=-15/2у+95=15*0,3=4,5 2) 9m-m-4n=8m-4n=4(2m-n) = 4*0,7=2,8
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